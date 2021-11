FC Bayern München: Der große Gewinner des elften Spieltags

Der FC Bayern München ist der große Gewinner des aktuellen Bundesliga-Spieltags. Mit dem 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg hat der deutsche Rekordmeister einen wichtigen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten eingefahren und auf weiter Abstand gehalten.

Borussia Dortmund kassierte anschließend im Topspiel am Samstagabend beim glänzend aufspielenden Vizemeister RB Leipzig eine 1:2-Niederlage. Damit stolperte der ersatzgeschwächte DFB-Pokalsieger nach zuvor vier Liga-Siegen auf seiner Bayern-Jagd und die Nagelsmann-Truppe hat nach elf Spielen schon wieder einen Vier-Punkte-Vorsprung auf seine Verfolger.

Auf dem Weg zur zehnten Meisterschaft

Für die Liga bleibt die Erkenntnis, dass die Bayern wohl auch in dieser Saison auf dem Weg zur zehnten Meisterschaft in Folge kaum zu stoppen sein werden. Torschütze Leon Goretzka drückte das Selbstverständnis des Serienmeisters so aus: "Das war ein Topspiel. Wir sind dafür da, diese Spiele zu gewinnen." Der Nationalspieler hatte die Bayern in Führung gebracht, Robert Lewandowski mit seinem bereits 13. Saisontor für die Entscheidung gesorgt. Damit versetzten sie die 75000 Zuschauer in der erstmals seit dem 8. März 2020 wieder vollen Münchner Arena in Festtagsstimmung. "Vor vollem Haus ein Tor zu schießen macht Spaß und bringt ein bisschen die Magie zurück, die uns gefehlt hat", bemerkte Goretzka mitten in der vierten Corona-Welle.

100 Tore im Kalenderjahr 2021

Entsprechend beschwingt ging auch Nagelsmann nach einem "tollen und emotionalen Bundesligaspiel gegen eine Freiburger Mannschaft, die uns viel abverlangt hat“ in die Länderspielpause: Meine Mannschaft hat alles reingeworfen, Kompliment!“ Der 34-Jährige zog entsprechend nach knapp einem Drittel der Saison ein positives Zwischenfazit. Seine Stars um Kapitän Manuel Neuer, der den Bayern-Erfolg in der Schlussphase einmal mehr festgehalten hatte, seien "unheimlich charakterstark, aber auch sehr demütig".

Noch hält Köln die Bestmarke aus dem Jahr 1977

100 Tore haben Bayerns Ballermänner jetzt im Kalenderjahr 2021 erzielt. Die Bundesliga-Bestmarke hält noch der 1. FC Köln mit 101 Toren im Jahr 1977. Aber sie wird fallen bei noch sechs Spieltagen bis Weihnachten.

"Die Mannschaft spielt offensiv einfach wahnsinnig gut. Sie ist hungrig, macht immer weiter, auch wenn sie zwei, drei, vier Tore gemacht hat." Sportdirektor Hasan Salihamidzic

Nagelsmann stellt und richtet seine Elf noch offensiver auf und aus als Sieben-Titel-Vorgänger Hansi Flick. Freiburg-Coach Christian Streich nannte diesen Ansatz logisch: "Wenn man eine Mannschaft hat in dieser Besetzung, spielt man selbstverständlich offensiv. Ich sehe gar keine Alternative für Bayern München, als offensiv zu spielen", stellte der 56-Jährige nach der Partie fest.