FC Bayern bezwingt Berlin nach Verlängerung mit 3:2

Das Achtelfinale begann mit lauten Paukenschlägen. Gerade als es nach dem 0:1 nach einem klassischen Fehlstart der Münchner aussah, schlugen die mit dem Ausgleichstreffer zurück. Den und auch den Führungstreffer erzielte der glänzend aufgelegte Gnabry. Ein Aussetzer von Mats Hummels brachte die Hertha aber wieder ins Spiel. Erst in der Verlängerung entschied Kingsley Coman die Partie zu Gunsten des FC Bayern.

"Es war wirklich ein hartes Stück Arbeit, aber wenn man nach 120 Minuten durchkommt, ist man auch glücklich. Der Hauptpunkt ist, dass wir zu viele Fehler machen." FC Bayern-Trainer Niko Kovac

Ulreich statt Neuer im Kasten des FC Bayern München

Ein Einsatz käme für den Nationalkeeper Manuel Neuer käme noch zu früh, das hatte der deutsche Rekord-Pokalsieger kurz vor der Partie mitgeteilt. Für ihn stand Sven Ulreich im Kasten. Robert Lewandowski übernahm die Kapitänsbinde. Nicht in der Startelf stand Nationalspieler Thomas Müller. Auch Franck Ribéry hatte zunächst nur einen Platz auf der Bank. Der Franzose durfte kurz vor der Verlängerung, der Oberbayer in der letzten Spielminute ran.

Nach Schreckmoment prompt zurückgeschlagen

Zuerst kassierte Leon Goretzka (2.) für eine Schwalbe die gelbe Karte. Nicht einmal sechzig Sekunden später rappelte es nach einem Abstoß und dem schnellen Spielzug der Berliner im Kasten von Ulreich. Obwohl Maximilian Mittelstädt (3.) freistehend fast strauchelte, konnte er die Kugel ins Tor befördern. Kurz darauf zeigten die Münchner Gegenwehr und Gnabry (7.) gelang der Ausgleichstreffer. Er selbst hatte seinen Treffer an der rechten Seite eingeleitet und nach einem Abpraller von Lewandowski per Drop-Kick vollendet. Danach übernahmen die Münchner das Kommando. Gnabry prüfte Jarstein gleich zwei Mal (20. und 25.) mit einem harten Schuss, beim letzten Versuch musste der sogar nachfassen. Nach einer halben Stunde hatten der FC Bayern sich zu siebzig Prozent Ballbesitz gesteigert. Allerdings fanden sie nicht die Lücke durch die Berliner Reihen. Und so blieb es bis zur Halbzeit beim 1:1.