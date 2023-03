FC Bayern bestätigt: Nagelsmann weg - Tuchel neuer Trainer

Der FC Bayern München hat Trainer Julian Nagelsmann freigestellt. Zu dieser Entscheidung kamen der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidžić in Abstimmung mit dem Präsidenten Herbert Hainer. Nachfolger von Nagelsmann wird Thomas Tuchel. Tuchel erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 und wird am Montag erstmals das Training leiten.

Auch die Assistenten müssen gehen

Mit Nagelsmann werden auch die Assistenztrainer Dino Toppmöller, Benjamin Glück und Xaver Zembrod freigestellt.

Die letzten Bilder von Nagelsmann? Am Freitagnachmittag um kurz nach 15 Uhr fuhr der Trainer am Vereinsgelände des FC Bayern München an der Säbener Straße vor. Es war das letzte Mal als FCB-Coach. Nur eine Stunde später war er nämlich schon wieder weg.