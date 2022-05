FC Bayern bestätigt Ibiza-Reise nach Mainz-Patzer

Julian Nagelsmann war nach der lustlosen Vorstellung seiner Mannschaft bei der 3:1-Niederlage in Mainz bedient. Für ihn sei es "zwar ein Stück weit menschlich, dass du jetzt vielleicht eine Woche nach dem Titel nicht die Welt einreißen willst". Aber "trotzdem tragen wir immer noch das Bayern-Logo auf der Brust", kritisierte Nagelsmann die schwache Leistung seiner Mannschaft.

Salihamidzic: Ibiza-Trip als "Team-bildende Maßnahme"

Es ist zu vermuten, dass er zu diesem Zeitpunkt schon wusste, dass ein Großteil seiner Spieler wenige Momente später zu einem Kurztrip auf die spanische Party-Insel Ibiza aufbrechen würden. Am Sonntagvormittag hatte die "Bild" über die Reise berichtet. Mittlerweile hat der FC Bayern den Kurztrip offiziell bestätigt.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärte: "Vergangene Woche haben uns die Spieler darüber informiert, dass sie die beiden trainingsfreien Tage in der Gruppe auf Ibiza verbringen möchten. Wir haben das als Team-bildende Maßnahme akzeptiert", sagte Salihamidzic am Sonntag.

Salihamidzic: "Wichtige Aktion"

"Unsere Mannschaft hatte sich noch höhere Ziele in dieser Saison gesetzt und ist seit dem Ausscheiden in der Champions League sehr mit sich und ihrem künftigen Weg beschäftigt. Das finden wir positiv. Ich habe als Spieler gelernt, wie aus Niederlagen Stärke erwachsen kann. So eine gemeinschaftliche Aktion der Mannschaft kann hier eine wichtige Grundlage sein", führte der Sportvorstand aus.

Die Münchner haben in dieser Saison den zehnten Meistertitel in Serie gewonnen. In der Champions League waren sie im Viertelfinale enttäuschend am FC Villarreal, im DFB-Pokal in der zweiten Runde klar an Borussia Mönchengladbach gescheitert.

Ob Nagelsmann diesen Kurztrip ähnlich positiv bewertet wie sein Sportvorstand, ist zumindest zu bezweifeln. Zu deutlich war die Kritik an der Einstellung seiner Spieler. Zumindest erscheinen die Andeutung Nagelsmanns nach dem Spiel nun in einem anderen Licht. Über die Gründe für den blamablen Auftritt wollte er öffentlich nicht sprechen, sagte aber: "Ich habe eine Erklärung, aber die sage ich nur intern der Mannschaft".

Magath: "So etwas käme mir nicht in den Sinn"

Auch innerhalb der Bundesliga hatte der schwache Auftritt des FC Bayern für Kritik gesorgt. Allen voran Hertha-Trainer Felix Magath äußerte sich negativ über seinen ehemaligen Arbeitgeber: "Der FC Bayern ist zwar schon Meister, aber ich weiß nicht, warum eine Mannschaft das Spielen drei Wochen vor dem Saisonende schon einstellt. Das dient nicht der Bundesliga", sagte er nach dem 1:1 seiner Mannschaft gegen Arminia Bielefeld.

Nach Bekanntwerden der Ibiza-Reise legte er noch einmal nach: "Ich würde so etwas auf jeden Fall nicht erlauben, so etwas käme mir nicht in den Sinn", sagte Magath am Sonntag der "Bild. Berlin kämpft derzeit noch um den Klassenerhalt - unter anderem mit dem VfB Stuttgart, dem nächsten Gegner der Münchner.

Professionalität im Saisonendspurt: "Völlig klar"

Am Dienstag ist wieder Training in München angesetzt und die Vorbereitung auf das letzte Heimspiel der Saison gegen den VfB am kommenden Sonntag beginnt. "Es ist völlig klar, dass sich unsere Spieler am Sonntag gegen den VfB Stuttgart mit der sie auszeichnenden Professionalität und fußballerischen Stärke voll einsetzen werden, um unseren Fans mit einem Sieg einen schönen Saisonabschluss als deutscher Meister im eigenen Stadion zu schenken", sagte Salihamidzic.

Kapitän Manuel Neuer, der anscheinend nicht zu der Reisegruppe gehörte, bekommt in der Allianz Arena dann die Meisterschale von der neuen DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen überreicht. Am letzten Spieltag gastiert das Team von Trainer Julian Nagelsmann beim VfL Wolfsburg.