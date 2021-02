FC Bayern: Berlin als Zwischenstopp vor der Klub-WM

Leon Goretzka soll nachfliegen, Javi MartíNEU nez schon mit im Flieger nach Berlin sitzen. Ob die beiden Corona-Fälle aus der vergangenen Woche spätestens bei der Klub-WM einsatzbereit sind, ist aber noch nicht sicher. "Da müssen wir von Tag zu Tag abwarten", erklärte Flick. Weitere Tests und Untersuchungen seien nötig.

Hertha mit Khedira

Auch so ist der Rekordmeister beim Bundesligaspiel in Berlin der klare Favorit. Bei den Berlinern ist die Winter-Verpflichtung von Sami Khedira die Neuigkeit der Woche: "Er ist ein absoluter Profi und Leadertyp. Ich freue mich für ihn und die Bundesliga, dass er wieder da ist", sagte Flick, der den Weltmeister von der Nationalmannschaft gut kennt. Zur Verfassung seiner Spieler meinte er: "Sie sind sehr konzentriert, die Qualität ist hoch, wir hatten sehr gute Trainingseinheiten."

Liga-Vorsprung komfortabel

In der Liga will der Tabellenführer vorlegen, um mindestens den Vorsprung von sieben Punkten auf den Zweiten RB Leipzig zu verteidigen. "Ich bin noch nicht mit allem zufrieden", sagte Flick. Trotzdem habe er in den vergangenen Wochen eine klare Steigerung seiner Mannschaft gesehen, gerade in der Defensive. Die Bayern haben vier Spiel in Folge gewonnen und dabei nur zwei Gegentore hinnehmen müssen.

Krönung bei der Klub-WM?

Die Krönung eines außergewöhnlichen Jahres mit Flick soll dann unter der Woche im Emirat mit dem sechsten Titel bei der Klub-WM folgen. "Da würde die Mannschaft Geschichte schreiben, das ist unser Ziel", sagte Flick. Die Mannschaft sei sich der Gefahren bei der Reise bewusst, sie "ist eine Abwechslung im Alltag", betonte Flick. Allerdings sei es "von der Belastung her sehr hoch". Zu den freizügigen Jubelszenen des möglichen Finalgegners Palmeiras aus Südamerika und einer möglichen Corona-Ansteckung äußerte sich der Verein nicht.