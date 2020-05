FC Bayern bereit für den Geister-Gipfel beim BVB

"Wir haben eine Position der Stärke und eine gute Ausgangsposition, die wir verteidigen wollen", sagte Trainer Hansi Flick vor dem Spitzenspiel in Dortmund (Dienstag, 25.5.2020, 18.30 Uhr). Von einer Vorentscheidung durch einen Sieg - und dann bereits sieben Punkte Vorsprung - wollte er noch nicht reden.

Vorfreude trotz leerer Zuschauerränge

"Wir werden alle heiß sein", versprach Leon Goretzka vor dem Spitzenspiel. Thomas Müller ist auch bereit für den Gipfel: "Wir marschieren, Dortmund marschiert - da können wir uns freuen auf Dienstag", sagte der Vorlagen-König. Sogar die "Gelbe Wand" der Südtribüne werde er vermissen: "Es ist der deutsche Klassiker, da wäre uns das absolut lieber, wenn das Stadion kochen würde."

Vorlagen-König Müller vor seinem 250. Bundesligasieg

Der herausragende Vize-Kapitän hat allen Grund für sein Selbstbewusstsein: Er ist einer der Chefs auf dem Rasen, gibt viele Kommandos, kämpft voran, bestreitet kluge Laufwege. 20 seiner 24 Scorerpunkte verbuchte Müller in der Nach-Kovac-Zeit, mit seiner 17. Vorlage ist er die Nummer 1 der Liga. Besser war nach 27 Spieltagen noch niemand. Am Dienstagabend peilt er außerdem seinen 250. Bundesliga-Sieg an.

Legendäre 100-Tore-Marke in Reichweite

Am Ende der Saison soll auch der Titel Nummer acht am Stück eingefahren werden - und das vielleicht sogar mit einer neuen Bestmarke. 101 Tore glückten den Beckenbauer-Bayern um Gerd Müller letztmals vor fast 50 Jahren. Damals erzielte der "Bomber" auch die unerreichten 40 Saisontore. Für Robert Lewandowski bliebt dieser Top-Wert nach seinem 27. Saisontreffer weiter eine Herausforderung. Durch ihre Torausbeute gegen Frankfurt schraubten die Münchner diese auf den Bestwert von 80 Treffern nach 27 Spieltagen. "Tore sind ein Ergebnis eines guten Fußballspiels. Meine Mannschaft macht das schon sehr gut", lautete dementsprechend das Lob von Cheftrainer Hansi Flick nach der Partie gegen Frankfurt.

Flick: "Wir wollen, dass die Null in Dortmund steht"

Analysebedarf besteht allerdings nach den zwei Gegentreffern der Eintracht durch Unkonzentriertheit in der Münchner Hintermannschaft. "Darüber müssen wir sprechen und schauen, dass wir das besser machen", sagte Flick und gab die neue Vorgabe aus: "Wir wollen, dass die Null in Dortmund steht". "Bei der Qualität, die wir haben, wünsche ich mir, dass wir mehr Ballbesitz haben", ergänzte der Coach: "Da können und müssen wir uns ein bisschen steigern."

Lob von Franz Beckenbauer

Falls dies gelingt, dürfte auch Franz Beckenbauer wieder zufrieden wirken. "Die Bayern sind in einer sehr starken Verfassung", hatte der 74-Jährige nach seinem ersten Stadionbesuch seit langer Zeit die Mannschaft nach dem 5:2 gegen Frankfurt gelobt. Und das, obwohl doch damit seine eigene Rekordmarke in Gefahr kommen könnte.