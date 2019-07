FC Bayern: "Benji" sagt schon "Servus"!

Zusammen mit 80-Millionen-Einkauf Lucas Hernàndez soll der Weltmeister künftig als Innenverteidiger den Laden in der Bayern-Abwehr zusammenhalten. Zuletzt stieg er mit dem VfB Stuttgart aus der Bundesliga ab - Grund genug für ihn, sich bei seiner Vorstellung in der Arena demütig zu geben: "Es ist eine große Ehre für Bayern zu spielen. Das ist ein außergewöhnlicher Verein." Außerdem sagte er: "Ich spiele auf jeder Position. Das kommt auf den Trainer an."