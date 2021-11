vor 31 Minuten

FC Bayern - Benfica | 2.11., 21 Uhr | Radio-Livereportage

Der FC Bayern trifft am Dienstag in der Champions League auf Benfica Lissabon. Im Rückspiel kann Torjäger Robert Lewandowski die Marke von 100 Toren in der Königsklasse erreichen. Ihre Reporter sind Edgar Endres und Andre Siems.