Defensivstarke Bayern spielen 0:0 in Liverpool

Die Münchener mussten auf Leon Goretzka verzichten, der Probleme mit dem Sprunggelenk hatte. Für ihn rückte Javi Martínez gemeinsam mit Thiago in das defensive Mittelfeld. Annähernd schmerzfrei und daher von Beginn an im Einsatz war auch Kingsley Coman. Sie alle hielten sich an die Anweisung ihres Trainers, mutig nach vorne zu spielen.

Viel Tempo und Offensivdrang

Das tat auch der FC Liverpool. Zwar war das kein Hochgeschwindigkeitsfußball, den der FC Liverpool auf das Feld brachte, aber mit viel Tempo kamen sie immer wieder gefährlich in den Strafraum der Münchener. Sadio Mané mit einem Schuss neben das Tor und Mo Salah mit einem Kopfball aus fünf Metern, der ebenfalls neben das Tor ging, hatten die hochkarätigsten Chancen. Die Bayern schafften es immer wieder sich zu befreien und antworteten mit Tempo und Gegendruck. Ihre Torchancen nicht ganz so zwingend, aber das torlose Unentschieden zur Halbzeit ging durchaus in Ordnung.

Geschlossenen Defensivarbeit

Auch in der zweiten Halbzeit gab es bei hohem Tempo weiter Chancen auf beiden Seiten, allerdings fehlte im Abschluss, auch wegen des hohen Tempos, oft die Präzision. Serge Gnabry versuchte es nach rund einer Stunde mal mit einem Distanzschuss und sorgte zumindest für ein Rauen im Stadion, in dem ansonsten nur sporadisch die legendäre Anfield-Road-Stimmung aufkam.

Großen Einsatz und Kampfgeist zeigten alle Bayern-Spieler in der oft gescholtenen Defensivarbeit, die fing bereits im Sturm bei Robert Lewandowski an. Und immer wieder bekamen die Abwehrspieler einen Fuß in die Pässe der Liverpooler Angriffe. Jeder Zweikampf wurde erbittert geführt und nach einem Ballgewinn ging es schnell nach vorn, ohne dass dabei die ganz großen Torchancen heraussprangen.

Gute Ausgangsposition

Kurz vor Schluss erhöhte die Mannschaft von Jürgen Klopp noch einmal den Druck. Manuel Neuer parierte einen Schuss von Mané. Das ganz große Spektakel blieb aus, doch der deutsche Rekordmeister hat sich mit dieser starken Mannschaftsleistung in eine gute Ausgangsposition gebracht. Für das Rückspiel am 13. März in München ist allerdings Joshua Kimmich gesperrt. Der Abwehrspieler sah die gelbe Karte und muss ein Spiel zuschauen.