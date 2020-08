FC Bayern: Bei Thiago stehen die Zeichen auf Abschied

FC Bayern hofft weiter auf Verbleib Alabas

Dagegen scheint es bei den Vertragsverhandlungen mit David Alaba voranzugehen. Am Rande des Finalturniers in Lissabon soll es Gespräche mit Alabas Berater Pini Zahavi gegeben haben - beide Parteien sollen sich dabei angenähert haben. Mit einer endgültigen Entscheidung über die Zukunft des Abwehrchefs wird nach dem Finale gerechnet. Kürzlich lobte FC-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge den Österreicher in höchsten Tönen. "Der David ist für mich so etwas wie der schwarze Franz Beckenbauer. Er ist der erste Spieler, der wieder auf diesem Niveau wie der Franz damals gespielt hat - mit dem ich noch selber auf dem Platz spielen durfte - der dieses Zepter so in die Hand nimmt."

Alabas Vertrag ist bis zum 30. Juni 2021 datiert. Bislang konnten sich der deutsche Fußball-Rekordmeister und der 28-Jährige nicht auf eine Verlängerung einigen. Rummenigge hatte sich zuletzt "vorsichtig optimistisch" im Vertragspoker mit dem österreichischen Nationalspieler gezeigt.