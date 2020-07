FC Bayern: Bei Thiago stehen die Zeichen auf Abschied

Noch Hoffnung bei David Alaba

Mit Alaba befinde sich der FC Bayern "in Gesprächen. Bis jetzt gibt es aber noch keine Lösung." Beim Österreicher haben Rummenigge und Salihamidzic aber durchaus noch Hoffnung, dass der Spieler in München bleiben könnte. Die von den Bayern bevorzugte Option wäre, "dass Thiago und Alaba ihre Verträge verlängern. Bei Thiago ist das schwierig, bei David müssen wir abwarten", so Rummenigge.

Rummenigge: "Einen Summer Sale wird es nicht geben"

Klar ist, dass die Münchner ihre beiden Stars versuchen werden, nur gegen eine entsprechend hohe Millionen-Ablöse zu transferieren. In diesem Zusammenhang betonte Rummenigge: "Einen Summer-Sale wird es trotz Corona beim FC Bayern nicht geben."

Kein Geheimnis machte Rummenigge daraus, dass es bei Abwehrchef Alaba "wie immer auch um die Finanzen geht. Wir haben die Karten offen auf den Tisch gelegt. Es liegt jetzt an David." In beiden Fällen müsse der FC Bayern aber "nicht aufs Gaspedal treten. Wichtig ist, dass sich beide auf die Champions League konzentrieren, dann werden wir in aller Ruhe entscheiden."

Spielkalender verlangt einen guten Kader

Das Transferfenster ist noch bis 5. Oktober geöffnet. Der Rekordmeister halte unabhängig von den Personalien Alaba und Thiago "die Augen offen", sagte Salihamidzic, der auf den engen Terminkalender und die zu erwartende hohe Belastung in der neuen Spielzeit verwies: "Das Jahr wird schwierig. Bis zur Winterpause spielen wir nur Englische Wochen. Der Spielkalender verlangt einen guten Kader."