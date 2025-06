Müller mit Ambitionen, Brezn und Schafkopfkarten zur Klub-WM

Andere würden auf die große Reise Unterhosen und Zahnbürste mitnehmen, scherzte Thomas Müller - der Ur-Bayer dagegen: Weißwurstsenf, Brezn, Lederhose und Schafkopfkarten. Als der deutsche Rekordmeister am Dienstagnachmittag (10. Juni) nach Orlando zur Klub-WM aufbrach, war der 35-Jährige für das letzte Kapitel seiner einzigartigen Karriere bei seinem Herzensklub offensichtlich bestens gerüstet.

Thomas Müller: "Wollen das Ding gewinnen"

Fußballschuhe dürfte Müller aber schon in seinen Koffer gepackt haben. Zumal die Ikone des FC Bayern für das Mammutturnier in den USA (14. Juni bis 13. Juli), in das der deutsche Meister am Sonntag (18.00 Uhr MESZ) gegen Auckland City in Cincinnati startet, noch einmal ein großes Ziel hat. "Wir wollen das Ding natürlich gewinnen", sagte Müller vor dem Abflug gewohnt angriffslustig.

Für den Weltmeister von 2014 wäre es der 35. Titel, er würde damit seinen Kumpel Toni Kroos als erfolgreichsten deutschen Fußballer ablösen. "Das wäre sehr besonders. Es wäre das perfekte Ende seiner Karriere bei Bayern München", betonte Harry Kane in der tz. Er wisse, dass Müller "seinen Fokus mehr auf das Team richtet. Aber klar, Thomas ist ein großes Idol in Deutschland und hier in München. Wir wollen die Saison für ihn erfolgreich beenden."

Klub-WM eine "Champions League mit Sternchen"

Das erhoffen sich auch die Bosse. Nachdem in der Champions League im Viertelfinale der große Traum vom "Titel dahoam" geplatzt war, soll es nun eben der erste Titel bei der neuen Klub-WM sein. "Sportlich ist es eine echte Herausforderung – und man kann das erste globale Turnier über alle Kontinente hinweg gewinnen. Das wäre historisch", sagte Klubboss Jan-Christian Dreesen in Merkur/tz: "Keiner von uns fährt dahin und will nicht gewinnen."

Auch sein Dortmunder Kollege Hans-Joachim Watzke unterstrich die Bedeutung des Wettbewerbs mit 32 Mannschaften, nicht nur wegen weit mehr als 100 Millionen Euro an FIFA-Prämien für einen möglichen Sieg. "In Europa sind alle Klubs heiß wie Frittenfett. Da wird keiner eine Sekunde lang nachlassen." Zudem wisse noch "jeder Fußball-Enthusiast, dass Uruguay die erste WM 1930 gewonnen hat. So wird es in Zukunft auch mit dem ersten Sieger der Klub-WM sein. Das ist eine Champions League mit Sternchen."

Neuzugänge Tah und Bischof nun doch dabei

Bei den Bayern fehlten beim Abflug nach Florida noch diverse Nationalspieler wie Kane, Joshua Kimmich oder Jonathan Tah und Tom Bischof. Die beiden Neuen wurden für das Turnier eigens von ihren Klubs Leverkusen und Hoffenheim abgelöst. Sie alle sollen nach ihren Länderspieleinsätzen im Laufe der Woche nachkommen.

Wer dann gegen den krassen Außenseiter Auckland zum Turnierstart dabei sein wird, ist offen. Trainer Vincent Kompany, der sich im letzten Training in München leicht verletzt hatte, hat die Qual der Wahl. In den weiteren Gruppenspielen gegen die Boca Juniors (21.6.) und Benfica Lissabon (24.6.) dürfte Trainer Vincent Kompany seine stärkste Elf aufbieten können.