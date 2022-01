FC Bayern bei Hertha: Nagelsmann plant mit Kimmich in der Mitte

Mahnung an die Champions-League-Favoriten

Nach vielen Corona-Ausfällen entspannt sich die Lage beim deutschen Rekordmeister immer mehr. Auch die Verteidiger Dayot Upamecano und Lucas Hernandez stehen gegen Berlin wieder zur Verfügung. Das ließ Nagelsmann noch einmal an die Quarantäne-Zeit der Spieler denken, die ein Team schon aus dem Rhythmus bringen kann.

Eines sei sicher für ihn in dieser Saison - und das gilt auch als Mahnung für die Spitzenklubs in Europa: "Wer dieses Mal in der Champions League weit kommen will, der muss auch ein bissl Glück haben, was die Corona-Infektionen angeht."

Fünf Spieler fehlen dem FC Bayern

In Berlin könnte nun Joshua Kimmich wieder seine angestammte Position im defensiven Mittelfeld einnehmen. Benjamin Pavard würde dafür wieder rechts verteidigen. "Wenn Luci und Upa nichts mehr signalisieren, wird Benji wieder nach rechts rücken. Aber das müssen wir abwarten", sagte Nagelsmann am Freitag.

Grundsätzlich sehe er Kimmich "auf beiden Positionen gerne. Er hat überall einen großen Einfluss". Verzichten müssen die Bayern weiter auf Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr (beide Afrika-Cup), Alphonso Davies (leichte Herzmuskelentzündung), Josip Stanisic (Muskelbündelriss) und Leon Goretzka (Patellasehnenprobleme). Goretzka trainierte am Donnerstag erstmals wieder leicht mit dem Ball.