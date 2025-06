Legendärer Kakadu und neue Stars: Der FC Bayern bei der Klub-WM

Am 10. Juni machte sich der FC Bayern auf die Reise zur FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 in den USA. Der Rekordmeister freut sich auf das Turnier, und will nach der deutschen Meisterschaft den nächsten Titel holen. "Wir sind ohne jeden Zweifel eines der besten Teams der Welt und deshalb haben wir bei jedem Turnier, an dem wir teilnehmen, den Anspruch zu gewinnen", sagte der Stürmer in einem FIFA-Interview.

Kompany nach Wirtz-Absage unter Druck?

Ein weiterer Triumph würde sicher nicht nur dem Briefkopf des FC Bayern gut stehen. Auch für Trainer Vincent Kompany wäre der Titel wichtig. Denn der Belgier scheint nach der Absage von Florian Wirtz bei den Bayern-Bossen etwas in Ungnade gefallen zu sein. Das berichtet der "Kicker". Die Verantwortlichen des FCB halten Kompany wohl vor, dass er in einem persönlichen Gespräch Wirtz nicht von einem Wechsel nach München überzeugen konnte - im Gegensatz zu Liverpools Trainer Arne Slot. Um seine Position zu verbessern, wäre ein gutes Abschneiden bei der Klub-WM von Vorteil.

Legendärer Kakadu - der neue Glücksbringer?

Zum Erfolg soll auch der legendäre Porzellan-Kakadu beitragen. Er kommt mit zur Klub-WM und soll in den USA laut "Bild" als offizieller Glücksbringer fungieren. Der kleine Porzellanvogel ist seit den Meisterfeierlichkeiten in der Allianz Arena eine kleine Berühmtheit. Kompany stellte ihn damals auf das Podest, wo zuvor noch die Meisterschale war - und plötzlich war der Kakadu in aller Munde. Thomas Müller nahm ihn sogar mit auf den Münchner Rathausbalkon.

Thomas Müller zum letzten Mal im Bayern-Trikot

Für Müller wird die Klub-WM zur Abschiedstour: Zum letzten Mal in seiner beeindruckenden Karriere wird das Bayern-Urgestein das Trikot des Rekordmeisters tragen. Vielleicht werden ihn die Fußball-Fans nach der Klub-WM noch öfter in den USA auf dem Fußballfeld sehen. Schon länger wird spekuliert, dass Müller nach der Klub-WM seine Laufbahn in der Major League Soccer (MLS) fortsetzen könnte. Bayerns Partnerklub Los Angeles FC soll großes Interesse am 13-maligen deutschen Meister haben. Zudem gab es bereits Gerüchte um Cincinnati, San Diego und Dallas.