FC Bayern beendet Pokal-Fluch dank Doppelpacker Choupo-Moting

"Wir hatten keinen guten Start. Das war eine Katastrophe", schimpfte der FC Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, der sich über die Vorstellung seiner Mannschaft in der Anfangsphase auf der Bank krumm und buckelig geärgert hatte. Auch der Nationalspieler Leon Goretzka hatte dafür "keine Erklärung". Für ihn waren "die ersten zehn Minuten eine Katastrophe". Dabei habe der FC Bayern doch "gewusst, worauf es ankommt" und dass der FC Augsburg "eklig zu bespielen" ist.

FCA-Coach Maaßen: "Losgelegt wie die Feuerwehr"

Dementsprechend sorgte die Vorstellung seines FCA beim Coach Enrico Maaßen trotz dem letztendlichen Ausscheiden im DFB-Pokal für euphorische Kommentare: "Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr. Schade, dass wir nach dem 2:3 nicht mehr herangekommen sind", sagte der Trainer und sprach seiner Mannschaft "ein Riesenkompliment aus".

Choupo-Moting bringt den FC Bayern auf die Siegesstraße

Wie in den vergangenen beiden Jahren in Kiel und Mönchengladbach lag aber auch diesmal eine Bayern-Blamage in der Luft - allerdings nur eine knappe halbe Stunde lang. Dann sorgte die Bayern-Offensive und vor allem der erst seit kurzem aufgeblühte Neuner Eric Maxim Choupo-Moting mit zwei Treffern und einer Vorlage fast allein für den 5:2-Erfolg. Der Doppeltorschütze wurde bei seiner Auswechslung vom Coach umarmt und lauschte einem Sonderapplaus aus dem Bayernblock.

Nagelsmann kann weiter vom Triple träumen

Nach zwei frühen Pleiten des FC Bayern in den beiden vergangenen Jahren steht der Verein jetzt wieder einmal im Achtelfinale. Damit kann Nagelsmann mit dem Rekordpokalsieger nach der WM-Pause die Jagd nach dem heiß ersehnten Triple auf jeden Fall fortsetzen. Die nächsten Vorentscheidungen im DFB-Pokal als auch in der Champions League finden erst im nächsten Jahr statt.