FC Bayern beendet Meistersaison mit einem Remis

Der FC Bayern beendet die Bundesliga-Saison 2021/22 mit einer Premiere: Drei sieglose Pflichtspiele in Folge gab's in der aktuellen Spielzeit noch nicht. Nach der Niederlage in Mainz und dem Heim-Remis gegen den VfB Stuttgart kam der Rekordmeister beim VfL Wolfsburg nicht über ein 2:2 hinaus.