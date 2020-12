FC Bayern beendet Champions-League-Vorrunde mit Heimsieg

Ungewohnte Bayern-Startelf

So mühte sich wieder einmal eine Bayern-Mannschaft, die in dieser Zusammensetzung noch nicht auf dem Platz gestanden hat bisher. Auf den Außenverteidigerpositionen sah man Bouna Sarr und Alphonso Davies, der nach Verletzungspause überraschend schon in der Startelf sein Comeback gab.

Im Mittelfeld kam Marc Roca zu seinem vierten Bayern-Pflichtspiel, vorne ersetzte Eric-Maxim Choupo-Moting Lewandowski, auf den Flügeln begannen Douglas Costa und Leroy Sané.