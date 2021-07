FC Bayern-Basketballer Zipser beliebtester BBL-Spieler

Per Günther gewann "Pascal Roller Award" fünf Mal

Seit dem Jahr 2006 ehrt die BBL den beliebtesten Spieler der Saison. Im Jahr 2011 wurde die Auszeichnung zu Ehren des ehemaligen deutschen Nationalspielers Pascal Roller in "Pascal Roller Award" umbenannt.

In der vergangenen Spielzeit wurde der Preis wegen der Corona-bedingten Unterbrechung nicht verliehen. Zuvor ging die Auszeichnung an Rasid Mahalbasić, zwei Mal an Rickey Paulding von den EWE Baskets Oldenburg sowie fünf Mal an Per Günther von ratiopharm Ulm. Der Bamberger Kyle Hines gewann die Wahl im Jahr 2011, nachdem er gleich in seinem ersten Jahr bei den Franken Pokalsieger und Meister geworden war.