vor 35 Minuten

FC Bayern Basketballer weiter erfolgreich in der Euroleague

Zwei Siege in 48 Stunden! Nach dem Sieg in der Euroleague über Fenerbahce Istanbul hat der deutsche Pokalsieger FC Bayern München am Donnerstag den griechischen Rekordmeister Panathinaikos Athen knapp mit 81:78 geschlagen.