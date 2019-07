FC-Bayern-Basketballer starten gegen Mailand in die EuroLeague

Der Spielplan der neuen EuroLeague-Saison wurde am Freitag (19.07.19) veröffentlicht. Zur Saison 2019/20 wurde das Teilnehmerfeld von 16 auf 18 Klubs aufgestockt. An insgesamt 34 Spieltagen treffen alle Teams je zweimal aufeinander. Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Play-offs.

Für die FC-Bayern-Basketballer beginnt die neue Saison am 3. Oktober (20.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Olimpia Mailand. Die Lombarden sind mit 28 Titeln italienischer Rekordmeister. In der vergangenen Saison verpassten sie allerdings das Finale. Aktueller italienischer Titelträger ist Reyer Venezia Mestre aus Venedig. Das Team verzichtet allerdings auf einen EuroLeague-Start.

Duelle gegen Berlin im Dezember und März

Bereits eine Woche nach dem EuroLeague-Auftakt treffen die Münchner auswärts auf Titelverteidiger ZSKA Moskau. Die Duelle mit dem zweiten deutschen Klub Alba Berlin finden am 18. Dezember 2019 in Berlin und am 24. März 2020 in München statt.

Die 18 Teams der Basketball-EuroLeague in der Saison 2018/19