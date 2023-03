FC Bayern Basketballer ringen Belgrad in der Schlussphase nieder

Der FC Bayern München Basketball krönt eine unfassbare Energieleistung und feiert gegen Roter Stern Belgrad einen vor 6500 Zuschauern einen 87:80-Erfolg (19:23; 22:15; 11:18; 35:24). Mit Anbruch der Schlussphase sah es für das Team von Andrea Trinchieri nicht gut aus, doch dann drehte die Offensive schlagartig auf, spielte aus einem Guss und sammelte alleine im letzten Viertel insgesamt 35 Punkte. Cassius Winston und Vladimir Lučić holten als punktbeste Spieler des Abends jeweils 20 Zähler.

Entscheidendes letztes Viertel

In einer zerfahrenen Anfangsphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Bei den Bayern waren vor allem Nick Weiler-Babb und Cassius Winston an vielen Szenen in der Offensive beteiligt. Doch die Münchner lagen nach dem ersten Viertel mit 19:23 zurück. Im zweiten Viertel wendete sich das Blatt und das Team von Trainer Andrea Trinchieri holte sich einen knappen Drei-Punkte-Vorsprung gegen Roter Stern Belgrad zur Halbzeit. Ein schwaches drittes Viertel brachte den FC Bayern München ins Hintertreffen (52:56). Doch dann kam die Schlussphase, in der Münchner eine 8:0-Serie hinlegten und am Ende mit 87:80 triumphierten.

Schwieriges Auswärtsspiel in der Bundesliga

Viel Zeit zum Feiern bleibt aber nicht. In der Bundesliga geht es für die Bayern bereits am Samstag auswärts beim letztjährigen Endspielgegner und aktuellem Tabellenführer Berlin weiter. In der Euroleague empfängt der FC Bayern bei aktuell neuen Punkten Rückstand auf die Playoffplätze am kommenden Dienstag Lyon.