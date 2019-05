FC-Bayern-Basketballer nach drittem Sieg im Halbfinale

Die Bayern begannen stark (28:11/9. Minute), ließen Braunschweig im zweiten Viertel aber wieder herankommen und gerieten nach der Pause erstmals in der Serie in Rückstand (59:60/26.). Erst in den letzten zwei Minuten setzten sich die Münchner entscheidend ab, Nationalspieler Danilo Barthel (16 Punkte) war bester Werfer der Gastgeber.

Halbfinalgegner steht noch nicht fest

Der deutsche Meister folgte damit Vizemeister Alba Berlin und den EWE Baskets Oldenburg ins Play-off-Halbfinale der Basketball-Bundesliga. Den Gegner des Titelverteidigers ermitteln Rasta Vechta und Pokalsieger Brose Bamberg, derzeit steht es im Duell 2:1.