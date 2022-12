Bayern-Basketballer kassieren gegen Madrid nächste Niederlage

Die Basketballer des FC Bayern München haben innerhalb weniger Tage die dritte Pflichtspiel-Niederlage kassiert. In der Euroleague unterlag das ersatzgeschwächte Team von Trainer Andrea Trinchieri am Dienstag Titelanwärter Real Madrid knapp mit 64:68 (39:42) und steht mit einer Bilanz von 4:9 Siegen in der unteren Tabellenhälfte.

Nach einem frühen 3:9-Rückstand kamen die Gastgeber schnell zurück in die Partie. Angeführt von Corey Walden und Othello Hunter lagen die Münchner nach dem ersten Viertel mit 22:21 vorn und bauten die Führung bis zur 13. Minute auf 32:27 aus. Doch Real Madrid antwortete auf die gute Bayern-Phase: Dank des überragenden kapverdischen Centers Walter Tavares gingen die Spanier mit einem Drei-Zähler-Vorsprung in die Pause.

Bayern kann die Partie nicht mehr drehen

Dem knappen Rückstand liefen die Münchner im dritten Viertel hinterher (50:54/30.), kamen aber in einem spannenden Schlussdurchgang zurück (57:56/32.). Eine Minute vor dem Ende sahen die Spanier beim 66:58 wie der sichere Sieger aus, dann verkürzten die Bayern mit einem 6:0-Lauf. Drehen konnten die Gastgeber die Partie aber nicht mehr. Beste Schützen der Münchner waren Hunter mit 14 Punkten und Walden mit 11 Zählern.

Bereits am Donnerstag (20.30 Uhr) geht es für die Bayern gegen Valencia BC gegen den nächsten spanischen Club in der Königsklasse weiter.