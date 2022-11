FC Bayern Basketballer gewinnen Verfolgerduell gegen Alba Berlin

Die Gäste aus München lagen nach dem starken ersten Viertel mit 26:15 vorne, gerieten nach der Pause durch einem 0:13-Lauf aber erstmals in Rückstand. Bereits zur Halbzeit war das Team von Trainer Andrea Trinchieri wieder in Front. Es ging mit einem 45:39 für die Bayern in die Pause.

Vier Minuten und 0:13 Punkte später lag man plötzlich 49:54 hinten, hatte den Gastgeber unnötig zurück ins Spiel gebracht. Die Antwort war ein 11:0-Run, über 68:58 (30.) und 76:66 (35.) erkämpfte sich der FCBB den Sieg über den amtierenden Meister der BBL. Am Ende stand ein hart erkämpftes 79:77 für die FC Bayern Basketballer.

FC Bayern Basketballer kommen in Euro League immer besser in Schwung

Beste Werfer der Münchner waren Nationalspieler Andreas Obst und Augustine Rubit mit je 14 Punkten, bei den Berlinern kam Jaleen Smith auf 20 Zähler. In der EuroLeague hatten die Münchner zum Start fünf Niederlagen kassiert, kommen nun aber langsam in Schwung. Es war bereits der zweite Sieg nach dem Überraschungserfolg gegen den amtierenden Euro-League Sieger Anadolu Efes Instanbul letzte Woche.

Die Bayern haben nun eine Woche Pause und können sich ausruhen. In sieben Tagen wartet dann der griechische Meister Olympiakos Piräus in der Euro League. In der Tabelle liegen die Müchner aufgrund des schlechten Saisonstarts aber immer noch auf dem vorletzten Platz. Die Siegesserie muss also weiter fortgeführt werden, um sich doch noch für die Play-Offs zu qualifizieren.