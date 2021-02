07.02.2021, 21:21 Uhr

FC Bayern-Basketballer gewinnen Bundesliga-Krimi in Bamberg

Dem großen Sieg in der EuroLeague gegen Alba Berlin am Freitag ließen die Basketballer vom FC Bayern München eine Zitterpartie in Bamberg folgen, die sie nur knapp mit 93:92 für sich entscheiden konnten.