11.12.2020, 22:26 Uhr

FC-Bayern-Basketballer feiern souveränen Euroleague-Sieg

Die Basketballer des FC Bayern sind in der Euroleague weiter auf Kurs in die nächste Runde: Am 13. Vorrundenspieltag siegten die Münchner zu Hause 76:62 (42:25) gegen ASVEL Lyon-Villeurbanne und feierten ihren neunten Sieg in der laufenden Saison.