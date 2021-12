FC Bayern Basketball verliert Tabellenführung

Die Basketballer des FC Bayern München waren mental wohl noch im Weihnachtstimmung. Denn am Sonntagabend schenkten sie das erste Viertel komplett dem Außenseiter Harko Merlins Crailsheim. Nur elf Punkte machte das Team von Coach Andrea Trinchieri in den ersten zehn Minuten und kassierte dabei doppelt so viele.

Zwar kamen die Bayern im zweiten Viertel deutlich besser ins Spiel und ließen den Rückstand zur Pause auf drei Punkte schmelzen (37:40), doch im dritten Viertel funktionierte die Offensive der Münchner wieder überhaupt nicht: Nur 13 Punkte der Münchner waren zu wenig, um an Crailsheim dranzubleiben. Mit 77:68 gewannen die Außenseiter das Spiel gegen den Favoriten, der nach seiner dritten Saison-Niederlage die Tabellenspitze abgeben musste (10:3 Siege).

Widergutmachung im Derby gegen Bamberg?

Neuer Spitzenreiter sind die weiterhin überraschend starken Telekom Baskets Bonn, die nach dem deutlichen 115:90-Erfolg über die Syntainics MBC aus Weißenfels mit einer Bilanz von 11:2-Siegen den FC Bayern überholten.

Eine Chance, die Tabellenführung zurückzuerobern, haben die Bayern erst im neuen Jahr . Am 2. Januar steht das Derby gegen Brose Bamberg an. Doch ausruhen können sich die Münchner nicht. Für den FC Bayern steht am 30. Dezember noch das wichtige Euro-League Spiel gegen Lyon an. Auch dort geht es um Widergutmachung. Die letzten drei Spiele verlor das Team von Trinchieri im höchsten europäischen Vereinswettbewerb.