FC Bayern Basketball verliert gegen Monaco

Zwei Tage nach dem wichtigen Pflichtsieg gegen Kaunas verliert der FC Bayern seine Partie der Woche in der EuroLeague mit 78:83 gegen den direkten Playoff Platz-Konkurrenten Monaco. Die Münchner bleiben bei 8 Siegen, allerdings rangiert der Champion Efes Istanbul auf dem relevanten Platz 8 mit nur einem Erfolg mehr auf Sichtweite. "Es könnte besser sein", fasste Nick Weiler-Babb den FCB-Gemütszustand vor dem BBL-Topspiel am Sonntag gegen Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn bei Magenta Sport zusammen.

Weiler-Babb ergänzte: "Das ist eine harte Niederlage. Die haben ein paar schwere Würfe getroffen und wir haben da in der Defensive nicht gut genug gespielt." Head Coach Andrea Trinchieri erklärte in knappen Worten den Unterschied zwischen dem AS Monaco und FC Bayern München: "Mike James hat 26 Punkte gemacht, ein paar schwere Dreier getroffen. Das war das Spiel."