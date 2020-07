vor etwa einer Stunde

FC Bayern Basketball: Trinchieri plant "sanften Wiederaufbau"

Andrea Trinchieri hat bei den FC-Bayern-Basketballern als neuer Trainer die Führung übernommen. Mit einem "sanften Wiederaufbau" will er den entthronten Meister München zurück an die Spitze führen, erklärte er in seiner Vorstellungs-Pressekonferenz.