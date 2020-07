FC Bayern-Basketballer verpflichten Wunschtrainer Trinchieri

Das frühe Aus beim Heim-Turnier um die deutsche Meisterschaft in München war für Geschäftsführer Marko Pesic eine "krachende sportliche Niederlage" und die gesamte Saison mit enttäuschenden Vorstellungen in Liga, Euroleague und Pokal ein "Rückschlag".

Die Trainerfrage stand danach im Raum. FCBB-Sportdirektor Daniele Baiesi wollte sie als erstes klären. Baiesi hatte dabei wohl schon Trinchieri im Fokus, den er aus der gemeinsamen Zeit (2014 - 2017) bei den Oberfranken gut kennt.

Wunschkandidat Trinchieri sagt zu

Jetzt melden die Münchner, dass der Italiener bereit ist, die FC-Bayern-Basketballer zurück in die Erfolgsspur zu führen. "Ich bin wirklich sehr glücklich und stolz, jetzt zum FC Bayern zu gehören, einem der größten Sportvereine der Welt. Denn zur Tradition gehört es dort, auf höchstem Level Erfolg zu haben", sagte Trinchieri. "Es liegt viel Arbeit vor uns, aber um ehrlich zu sein: Das ist die perfekte Herausforderung.“ für Pesic ist der Italiener die optimale Besetzung, um die Zukunft erfolgreich zu gestalten. "Uns verbindet mit ihm ein gesunder Ehrgeiz und ein großer Erfolgshunger." Die die Münchner wollen schließlich schnell wieder ganz vorne mitspielen: "Gemeinsam werden wir deshalb alles daransetzen, uns vor allem in der BBL, aber auch in der wieder sehr anspruchsvollen EuroLeague möglichst so überzeugend zu präsentieren wie etwa noch vor einem Jahr.“

Trinchieri trainierte zuletzt den serbischen Spitzenklub Partizan Belgrad. Der 51-Jährige hatte Brose Bamberg 2015 und 2016 zum Meistertitel sowie 2017 zum Double geführt. Im Februar 2018 war der Erfolgscoach dann entlassen worden.

Keine Zukunft für Oliver Kostic

Nach zwei Meistertiteln 2018 und 2019 waren die Bayern zuletzt beim Bundesliga-Finalturnier in der eigenen Halle schon im Viertelfinale ausgeschieden. Trainer Oliver Kostic, der den fünfmaligen deutschen Basketball-Meister nach der Trennung von Dejan Radonjic während der Saison übernommen hatte, wurden daraufhin kaum Chancen auf einen Verbleib als Chefcoach eingeräumt.

Erst der Kapitän, dann der Coach

Am Montag hatte Kapitän Danilo Barthel verkündet, den Verein nach vier Jahren zu verlassen. Er wechselt zum Euroleague-Topverein Fenerbahce Istanbul in die Türkei.