FC Bayern Basketball: Nicht kleckern, sondern klotzen

Die Ansage von ganz oben ist klar: "Wir wollen nicht nur in Deutschland im Basketball führend sein, sondern wir wollen die Stadt München und Basketball beim FC Bayern zur europäischen Destination machen", sagt FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer.

Mentalität: "Bis zum Schluss kämpfen"

Allerdings tritt dabei eine komplett runderneuerte Mannschaft an, die sich erst noch einspielen muss. Auch einige Spitzenkräfte wie Nationalspieler Maodo Lo und Kapitän Danilo Barthel haben den Verein verlassen. Dafür stehen zahlreiche neue Gesichter auf dem Parkett. Für das Team gibt Geschäftsführer Marko Pesic als Ziel aus: "Wir wollen in jedem Spiel versuchen, wettbewerbsfähig zu sein. Und egal, wie das Spiel läuft, wir wollen eine Mannschaft sehen, die bis zum Schluss kämpft".

"Nicht einfach", in das "neue System reinzukommen"

Für diese Einstellung soll der neue Trainer sorgen. Trinchieri formt, fördert und fordert die Mannschaft um den neuen Bayern-Kapitän Nihad Djedovic. Er gibt allerdings zu, dass es "nicht einfach" ist: "Wir brauchen sicherlich Zeit, dass wir in das neue System reinkommen".

"Verein ein bisschen auf Null gebracht"

Doch die Veränderung ist beim FC Bayern ja durchaus gewollt. Schließlich galt es, beim in der Vorsaison im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft ausgeschiedenen Titelverteidiger einiges zu ändern.

Geschäftsführer Pesic sagt, dass sich die Vereinsverantwortlichen "wirklich hinterfragt haben, ob das alles, wie wir es gemacht haben und warum wir es gemacht haben, immer das Richtige war." Anscheinend nicht. Denn danach hätten sie "sozusagen den Verein ein bisschen auf Null gebracht", erklärt der 43-Jährige.

Meistertitel: Zupacken, wenn es um die Wurst geht"

Ausgerechnet von Null auf Hundert erwartet die Münchner gleich zu Beginn der Saison ein richtiger Brocken. Die Saison beginnt mit dem Euroleague-Kracher gegen Olimpia Mailand (heute Abend, 20.30 Uhr).

Die mit Stars gespickte italienische Mannschaft hat große Ambitionen und will in dieser Saison den Titel gewinnen. Die Bayern wollen das in der Zukunft auch.

Fürs Erste hat Geschäftsführer Pesic aber eine andere Vision, in der es um die Deutsche Meisterschaft geht. "Wenn es um die Wurst geht dann im Juni und Juli, dann wollen wir zugreifen und uns den Titel holen", lautet sein Versprechen.