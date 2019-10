FC Bayern Basketball: Mission Europa beginnt gegen Mailand

An den EuroLeague-Auftakt vor einem Jahr hat Präsident Uli Hoeneß keine schönen Erinnerungen: "Im letzten Jahr war ich schockiert", sagte der Klubboss, die Klatsche seiner Basketballer gegen Anadolu Istanbul hat er bis heute im Kopf. Am Ende gelang trotz des Fehlstarts eine mit Platz zwölf solide Saison in der Königsklasse, und die neue soll noch besser werden. "Für uns muss es das Ziel sein, in das Konzert der Großen, unter die ersten Acht zu kommen", sagt Hoeneß. Machbar, sagen Experten. Für das Final Four in Köln (22. bis 24. Mai 2020) dürfte es allerdings noch nicht reichen.