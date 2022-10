FC Bayern Basketball kassiert zweite EuroLeague-Pleite

Nach dem misslungenen Start in die EuroLeague mit der klaren Heimniederlage gegen Fenerbahce Istanbul hatte Cheftrainer Andrea Trinchieri auf einen besseren Auftritt seiner Mannschaft in seiner italienischen Heimat gehofft. Doch mit der ersten Spielminute hatten seine Mannen Probleme in der Offensive und kamen nicht richtig in den Rhythmus.

Das erste Viertel war auf beiden Seiten von viele Unkonzentriertheiten geprägt. Die Bayern liefen meist einem Rückstand hinterher, gingen aber nur mit einem knappen 32:34-Rückstand in die Halbzeit.

Spannung zum Schluss trotz mieser Trefferquote

Es blieb auch nach dem Wechsel eine enge Partie, auch wenn die Gastgeber auf bis zu elf Punkte davonzogen und die Bayern eine indiskutable Trefferquote aus dem Zwei-Punktebereich von nur 24 Prozent aufwiesen. Knapp eine Minute vor dem Ende waren die Bayern plötzlich wieder da und konnten auf 63:66 verkürzen. Mit Ballbesitz bei 7,3 Sekunden Restzeit hatten sie die große Chance, sich doch noch in die Verlängerung zu retten, doch Vladimir Lucic und Othello Hunter vergaben ihre Dreierversuche. Das war's.

Die besten Schützen auf Seiten der Münchner waren Nick Weiler-Babb (16 Punkte) und Lucic (15). Kommende Woche (28.10.2022) gastiert mit dem FC Barcelona ein weiteres Topteam im Audi Dome. Den Münchnern droht dann wie in der vergangenen Saison ein Fehlstart in die EuroLeague.