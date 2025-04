FC Bayern Basketball in der Euroleague: Die Liga als Last

32 Hauptrundenspiele in der Basketball-Bundesliga (BBL), 34 Partien (ohne mögliche Play-offs) in der Euroleague - der FC Bayern Basketball hat ein Mammutprogramm zu bestreiten. Doch gejammert wird beim Deutschen Meister nicht. Headcoach Gordon Herbert macht aber sehr deutlich, welcher Wettbewerb bei ihm Priorität hat.

Herbert über BBL-Topspiel: "Wir spielen, weil es im Plan steht"

Sowohl in der BBL als auch in der europäischen Königsklasse - laut Expertenmeinung nach der nordamerikanischen Profiliga NBA die zweitbeste Basketball-Liga der Welt - ist die entscheidende Saisonphase angebrochen. In der Bundesliga grüßen die Münchner von der Tabellenspitze, in Europa kämpfen sie um die erste Play-off-Teilnahme seit 2022. Und der dichte Terminplan wollte es so, dass nun ausgerechnet zwei Tage nach dem BBL-Topspiel bei ratiopharm Ulm das möglicherweise vorentscheidende Euroleague-Spiel gegen Fenerbahce Istanbul ansteht.

Das Spitzenspiel in Ulm, das am Dienstagabend aus Sicht des FCBB mit 94:109 endete, war für Herbert nicht mehr als eine lästige Pflicht. "Der Dienstag ist mir egal. Wir spielen, weil es im Plan steht", hatte der Kanadier vor dem Duell gesagt. Und weiter: "Dass wir vor Fener am Dienstag noch spielen müssen, ist nicht ideal, aber so ist es." Denn viel wichtiger ist für ihn der Donnerstag - dann nach der jüngsten Niederlage bei Maccabi Tel Aviv geht es am letzten Hauptrundenspieltag der EuroLeague gegen das Topteam Fenerbahce Istanbul um den direkten Einzug ins Viertelfinale.

Erste Play-off-Qualifikation seit 2022 wartet

Die Niederlage in Ulm hatte der deutsche Weltmeister-Coach dabei aber in Kauf genommen. Herbert schonte zahlreiche Spieler, ließ die Stützen deutlich weniger Minuten als gewohnt auf dem Parkett. Die Auswirkungen der Liga-Niederlage sind schließlich deutlich geringer, als die von einem verpatzten Euroleague-Spiel: "Ich bin nicht wirklich besorgt, ob wir die BBL als Erster, Zweiter, Dritter, Vierter oder Fünfter beenden." In der Tat blieben die Münchner auch nach der Niederlage in Ulm Liga-Erster. Danach warten noch sechs Spiele bis zum Beginn der Play-offs.

19 Siege, 14 Niederlagen - so die Bilanz der Münchner vor dem Showdown im ausverkauften SAP Garden. In früheren Jahren hätte diese Bilanz auch schon mal zur direkten Play-off-Qualifikation gereicht. Dieses Mal nicht. Darum muss noch ein weiterer Sieg her, um das erste große Saisonziel zu erreichen. Sonst geht es in Play-in-Turnier, bei dem noch mindestens ein zusätzliches Spiel auf die Münchner zukommen würde. Um weitere unglückliche Terminplanungen und müde Beine zu vermeiden, ist ein Sieg gegen Istanbul Pflicht.