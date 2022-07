FC Bayern Basketball: Hunter bleibt, Brankovic kommt

Hunter war im vergangenen Jahr von Tel Aviv nach München gewechselt und ist "dankbar, weiter ein Teil dieser Familie zu sein", sagte er laut Vereinsmitteilung. "Ich kann es nicht abwarten, dass die Reise wieder losgeht. Denn die Mission in München ist noch nicht beendet."

Mit anderen Worten: Hunter will mit den Münchnern Titel gewinnen, was in der abgelaufenen Saison nicht geklappt hat. In der Meisterschaft Zweiter hinter Alba Berlin, im Pokal früh ausgeschieden, in der EuroLeague immerhin zum zweiten Mal in Folge im Viertelfinale, aber eben auch ohne Happy End.