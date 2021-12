FC Bayern-Basketball: Dritter EuroLeague-Heimsieg in Serie

Die Basketballer vom FC Bayern München trotzten den jüngsten Rückschlägen und feierten mit dem 73:65 (39:38) über Frankreichs Meister Villeurbanne ihren sechsten Saisonsieg im europäischen Wettbewerb. Aus einem kompakten Team ragte Augustine Rubit mit 19 Punkten und zwölf Rebounds heraus.

Topscorer Hilliard verletzt

Den Bayern fehlte zu den Rekonvaleszenten Leon Radosevic und Paul Zipser auch Topscorer Darrun Hilliard. Der US-Guard hatte sich im Training eine Knieverletzung zugezogen und fällt mehrere Wochen aus.

Nur 850 Zuschauer in der Halle

Neben diesem Tiefschlag setzte den Münchnern anfangs wohl auch der gewöhnungsbedürfte Rahmen mit der sehr eingeschränkten Zuschauerkapazität zu. Vor knapp 850 Fans führten die großgewachsenen Gäste aus Frankreich mit 9:2 und 23:12, das Heimteam kämpfte im ersten Drittel um Orientierung.

Sisko gibt Comeback

Immerhin gab Playmaker Zan Mark Sisko nach sieben verpassten EuroLeague-Partien sein Comeback gegen den Klub aus Lyon. Und der FCBB fand offensiven Rhythmus, ging 36:32 in Front (19.), war endlich im Spiel. Bis auf 58:46 (27.) setzte sich das Team von Andrea Trinchieri ab. Im Schlussviertel kontrollierten die Hausherren die Rebounds und setzten besonders Augustine Rubit gut ein.

Kaum Erholungsphasen für FCBB-Spieler

Für die Münchner geht es Schlag auf Schlag weiter: Am Samstagabend in der Bundesliga beim MBC, am Montag gegen Heidelberg und am Donnerstag trifft die Trinchieri-Mannschaft auf EuroLeague-Titelverteidiger Efes Istanbul.