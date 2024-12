Dreier-König Obst verhilft FC Bayern zu neuen Höhenflügen

Manila, 8. September 2023. Deutschland spielt im Halbfinale der Basketball-WM gegen die USA. Sekunden vor dem Ende nimmt Andreas Obst den Ball im rechten Eck an, lässt mit einer Körpertäuschung seinen Gegenspieler ins Leere rutschen, springt hoch und schickt die orangene Kugel Richtung amerikanischen Korb. Wie in Zeitlupe landet der Ball im Ziel zum zwischenzeitlichen 111:107. Wenige Augenblicke später steht Deutschland nach dem 113:111-Sieg gegen die übermächtigen USA im WM-Finale und krönt sich zwei Tage später zum Weltmeister.

Spätestens seit diesem Nachmittag in Manila ist Andreas Obst der Basketball-Welt ein Begriff - wenn er es nicht schon vorher war. Seine Spezialität: Präzise Würfe von jenseits der Drei-Punkte-Linie.

FC-Bayern-Basketballer in der EuroLeague auf Play-off-Kurs

Auch beim FC Bayern beweist der 28-Jährige diese Qualität regelmäßig - stellte jüngst in der EuroLeague einen neuen Dreier-Rekord auf. Elf Dreipunktewürfe versenkte er gegen den FC Barcelona. Im BR24Sport-Interview gibt er sich dennoch bescheiden: "Dann kommt man in so einen kleinen Tunnel und dann ist der Korb so groß wie ein Ozean gefühlt", beschreibt Obst seinen großen Abend gegen die Katalanen rückblickend.

Der gebürtige Hallenser hat großen Anteil am Höhenflug der Münchner in Europa. In den letzten zwei Spielzeiten waren die EuroLeague-Teilnahmen des FC Bayern von wenig Erfolg gekrönt. Zweimal verpasste man die Play-offs deutlich. In dieser Saison ist das anders. Das Team von Weltmeister-Coach Gordon Herbert hat elf seiner 18 Auftritte auf internationalem Parkett gewonnen und ist - auch dank Obst - voll auf Kurs Play-offs.

"Ich arbeite täglich an mir, meinem Spiel und meinem Körper. Ich fühle mich einfach ganz gut zurzeit", so der ehemalige Bamberger, der seit 2021 für die Roten aufläuft. Die 69:80-Niederlage gegen Titelverteidiger Panathinaikos Athen war überhaupt die erste Heimniederlage für die Münchner im internationalen Geschäft - und Obst mit 19 Punkten bester Schütze seines Teams.

FC Bayern Basketball auch in der Liga im Soll

Doch Obst sollte man nicht auf seine Distanzkünste beschränken. Der 28-Jährige ist inzwischen ein Allrounder, der seinem Team auch im Spielaufbau mit klugen Pässen hilft. "Das habe ich die letzten Jahre viel trainiert; einfach zu sagen, je mehr Weite ich in mein Spiel bringe, desto besser ist es auch für mich. Dann kann ich auch der Mannschaft besser helfen."

Das zeigt sich nicht nur in der EuroLeague, auch in der heimischen Liga marschieren die Bayern im Gleichschritt mit Tabellenführer Würzburg an der Spitze. Die Titelverteidigung ist für den Doublesieger der vergangenen Saison also durchaus im Bereich des Möglichen - und mit einem weiter so treffsicheren Andreas Obst um einiges wahrscheinlicher.