FC Bayern Basketball: Auf dem Weg zum europäischen Top-Team

Wie lief die vergangene Saison

Viel besser geht's nicht: Die Bayern dominierten die Liga, verloren inklusive Play-offs nur drei von 43 Saisonspielen und verteidigten ihren Titel souverän. Braunschweig, Rasta Vechta und Alba Berlin im Finale sahen in den Play-offs kein Land gegen die Münchner, die sich keine Blöße gaben und jede Serie mit 3:0 gewannen. Lediglich im BBL-Pokal klappte es nicht. Hier setzte es im heimischen Audi Dome auch die einzige Saison-Heimniederlage gegen einen deutschen Gegner - im Viertelfinale gab es ein 70:78 gegen Berlin.

National top, reichte es in der Euroleague dagegen erneut nicht zum Sprung unter die besten acht Teams. Die Play-offs wurden am Ende deutlicher verpasst, als es den Verantwortlichen lieb war. Angesichts der namhaften Gegner trübte das aber nicht die Freude über ein großartiges Jahr. Neuer Anlauf in der Euroleague in der neuen Saison, wenn im Mai 2020 das Final Four in Köln gespielt wird.