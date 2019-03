Bittere Pleite für den FC Bayern in der Euroleague

Am 25. Spieltag der Basketball Euroleague unterlag der FC Bayern Basketball dem israelischen Team Maccabi Electra Tel Aviv mit 70:77. In der ersten Halbzeit konnten die Männer um Coach Dejan Radonjić das Spiel noch ausgeglichen gestalten, mit 31:33 ging es in die Kabine.

Die Bayern drehen im Schlussviertel auf

Im dritten Viertel zeigten sich die Gäste in ihrer Chancenverwertung deutlich effizienter als die Bayern, die mit einem Rückstand von elf Punkten ins Schlussviertel gingen. Das wiederum begann vielversprechend, denn die Bayern kämpften sich vor allem dank der Treffsicherheit von Nemanja Dangubic zwischenzeitlich bis auf zwei Punkte heran – am Ende stand aber dennoch eine bittere Niederlage. Topscorer beim FC Bayern war Derrick Williams mit 17 Punkten.

Erreichen der Playoffs weiter möglich

Der Bundesliga-Tabellenführer hat bei einer Bilanz von zwölf Siegen und 13 Niederlagen in der EuroLeague trotzdem noch die Chance, als erste deutsche Mannschaft in der Geschichte des Wettbewerbs in die Runde der letzten Acht einzuziehen.