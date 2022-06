FC Bayern: Barcelona legt bei Angebot für Lewandowski nach

Der FC Barcelona hat die Verhandlungen um einen Wechsel von Bayerns Stürmerstar Robert Lewandowski noch nicht aufgeben. Der spanische Top-Klub soll nun 40 Millionen Euro Ablöse und fünf Millionen Euro Bonuszahlungen für den polnischen Fußball-Nationalspieler bieten, meldete die Bild. Nach Informationen von Sport1 soll das Angebot der Katalanen in den kommenden Stunden beim deutschen Rekordmeister eingehen.

Die spanische Zeitung "Sport" berichtete, dass es sich dabei um das finale Angebot von Barça für den 33-jährigen Torjäger handeln soll. Der Verein will die Verhandlungen mit den Münchnern demnach zeitnah vorantreiben und hofft auf eine Einigung im Juli.

Wechsel von de Jong zu Manchester soll Geld bringen

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Barças Mittelfeldspieler Frenkie de Jong für rund 65 Millionen Euro zu Manchester United wechseln und damit die finanziellen Handlungsmöglichkeiten des Vereins deutlich erhöhen.

Lewandowski hat Vertrag bis 2023

Lewandowskis Vertrag bei den Münchnern läuft noch bis zum 30. Juni 2023. Der Stürmer hatte mehrmals erklärt, den deutschen Meister noch in diesem Jahr verlassen zu wollen. Zwischen dem Fußball-Rekordmeister und seinem Top-Stürmer scheint die Leibesbeziehung zu Ende. "In meinem Inneren ist etwas erloschen. Das ist eine Sache, über die man sich nicht hinwegsetzen kann", hatte Lewandowski in einem Interview für das polnische Internetportal "Onet.pl" Anfang Juni erklärt.

Die Klubverantwortlichen um Vorstandschef Oliver Kahn hatten einen Transfer aber ausgeschlossen. Auch für Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic ist ein Wechsel des Weltfußballers weiterhin kein Thema. "Unsere Haltung ist in dieser Angelegenheit klar: Robert hat Vertrag bis zum Sommer 2023", sagte der 45-Jährige zuletzt in einem Interview.