BR24live: Bayern-Trainingsauftakt mit Nagelsmann und Upamecano

Der deutsche Fußball-Rekordmeister steigt - noch ohne die Europameisterschaftsteilnehmer um Thomas Müller, Robert Lewandowski & Co. - in die Vorbereitung zur neuen Saison ein.

Das wichtigste Saisonziel haben der neue Vorstandschef Oliver Kahn und Neu-Trainer Julian Nagelsmann bereits vorgegeben: Am Ende der Saison soll die zehnte deutsche Meisterschaft in Folge stehen.

Training mit Nagelsmann im Livestream

Über die weiteren Saisonziele spricht Nagelsmann in seiner ersten Pressekonferenz am Mittwoch um 11.00 Uhr. Am frühen Nachmittag bittet der 33-Jährige sein Team dann zum Training ab 14.25 Uhr.

BR24 Sport überträgt das Training im Livestream. Parallel dazu sprechen die BR-Sportreporter Christian Klos und Taufig Khalil über Nagelsmanns erste Pressekonferenz und die bevorstehende Saison.