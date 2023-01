FC Bayern auf Formsuche - nur ein Punkt gegen den 1. FC Köln

Ein Tor des Kölners Ellyes Skhiri sorgte beim FC Bayern München für einen unruhigen Fußballabend in der Münchner Arena. Skhiri traf nach einer Ecke schon nach vier Minuten zum 1:0 des 1. FC Köln in der Münchner Arena. Danach stemmte sich der FC Bayern zwar gegen die Niederlage, der 1:1-Ausgleich glückte aber erst in der Schlussminute. Der Rekordmeister wirkte nach der Winterpause erneut alles andere als eingespielt und souverän - und vor allem ideenlos.