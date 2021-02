FC Bayern: Auf den Spuren Kuffours zum vierten Welt-Titel

Nach dem Heynckes-Triple 2013

Nach der Feier 2001 klappte es dann zum dritten Mal 2013 nach dem Triple-Gewinn mit Jupp Heynckes. Zu diesem Zeitpunkt hieß der Wettbewerb bereits Klub-Weltmeisterschaft und wurde als Turnier ausgetragen, wie heute. Die Bayern gewannen erst gegen das chinesische Team Guangzhou Evergrande mit 3:0 und dann im Finale gegen Raja Casablanca aus Marokko 2:0.

Dante und Thiago entschieden die Partie bereits in der ersten Halbzeit. Trainer war nach dem Rücktritt von Heynckes der Spanier Pep Guardiola, der es in den kommenden Jahren trotz vieler Titel nicht schaffte die Champions League zu gewinnen und so an der Klub-WM teilzunehmen.