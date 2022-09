FC Bayern: Auch Hainer gibt Nagelsmann Rückendeckung

Vier sieglose Spiele in Serie hat hat der FC Bayern unter Trainer Julian Nagelsmann auf dem Konto, das gab es in der Bundesliga seit 20 Jahren nicht mehr. Die öffentliche Kritik am Bayern-Trainer ließ daraufhin nicht lange auf sich warten.

Intern bleibt man aber entspannt, erklärt Herbert Hainer im exklusiven BR-Interview: "Es ist natürlich nie so, dass eine Saison so einseitig verläuft, weder positiv noch negativ. Wir haben super angefangen, tolle Spiele gesehen jetzt hat es ein bisschen gehapert."

Auch wenn die Ergebnisse nicht gepasst haben, so dürfe man nicht vergessen: "Wir haben trotzdem unglaublich viele Chancen kreiert gehabt," erklärt Hainer. Es hätten eben nur die Tore gefehlt.

Bayern-Bosse stehen hinter Nagelsmann

Mit der kompletten Rückendeckung der FCB-Führungsetage kann Julian Nagelsmann nun nach der Länderspielpause an den Problemen arbeiten, denn auch Präsident Hainer betont erneut: "Intern gibt es überhaupt keinen Druck zusätzlich. Bei Bayern haben wir immer Druck, weil wir gewinnen wollen, aber sie haben ja gesehen und gehört, dass wir Julian Nagelsmann alle zusammen, ob das Oliver Kahn war, Hasan Salihamdzic oder ich, ganz klar den Rücken gestärkt." Man glaube an den jungen Trainer und sei sich sicher, dass er in München noch viele Erfolge feiern werde.

Auch Hasan Salihamdzic hatte bereits am Wochenende gegenüber der Bild betont: "Julian ist sehr klar. Er und sein Trainer-Team wissen genau, was zu tun ist. Vor allem weiß Julian, dass er die ganze Rückendeckung des FC Bayern hat, das muss jetzt auch nicht immer wieder betont werden"

Gegen Leverkusen muss ein Sieg her

In der Bundesliga geht es am Freitag zuhause gegen Leverkusen weiter für Julian Nagelsmann und sein Team. Die Werkself hatte einen schweren Saisonstart und steht aktuell in der Tabelle nur auf Rang 15. Herbert Hainer erwartet einen Sieg der Münchner, denn "am Ende zählen im Fußball immer Ergebnisse und deswegen werden und müssen wir am Freitag gewinnen."