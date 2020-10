vor 43 Minuten

FC Bayern - Atlético Madrid in der Radio Livereportage

Der FC Bayern startet die "Mission Titelverteidigung" in der Champions League. Zum Auftakt geht es in der Gruppenphase gegen Atlético Madrid. BR24 Sport überträgt das Spiel in voller Länge am Mittwoch ab 21 Uhr als Radio Livereportage auf B5 aktuell.