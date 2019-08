FC Bayern am Tegernsee: Hernández dabei - was ist mit Sané?

Neuzugang Lucas Hernández, für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid verpflichtet, war im März am Knie operiert worden und hat bisher nur individuell an seinem Comeback gearbeitet. Hernández soll sich langsam an die Belastung gewöhnen. Ob er schon zum Bundesligastart am 16. August einsatzfähig ist, ist fraglich.

Vor rund 2.000 Zuschauern in Rottach-Egern trainierten die leicht angeschlagenen Javier Martínez, Thiago und David Alaba individuell. Serge Gnabry, der beim 0:2 im Supercup bei Borussia Dortmund wegen muskulärer Probleme gefehlt hatte, ist wieder dagegen wieder voll belastbar. Insgesamt 18 Feldspieler plus drei Torhüter nahmen sind beim Trainingslagers am Tegernsee dabei. Trainer Niko Kovac hat vier Spieler aus der zweiten Mannschaft dabei.

Freundschaftsspiel gegen Rottach-Egern

Bis zum Samstag (10.08.19) trainieren die Münchner in Rottach-Egern, am Montagabend steht das DFB-Pokalspiel bei Viertligist Energie Cottbus auf dem Programm. Der FC Bayern trainiert am Tegernsee geheim, nur am Samstag ist noch eine weitere öffentliche Einheit geplant. Am Donnerstagabend (18.30 Uhr) absolvieren die Münchner ein Freundschaftsspiel gegen den Kreisklassisten FC Rottach-Egern.

Wo ist Leroy Sané?

Über dem Trainingslager schwebt auch weiterhin die Personalie Leroy Sané. Der 23-jährige Nationalspieler wird vom FC Bayern umworben, mehr als Spekulationen in den sozialen Netzwerken gibt es derzeit aber nicht. So sollen sich der FC Bayern und Sané über einen Wechsel verständigt haben. Allerdings soll die Einigung zwischen den Bayern und Manchester City noch ausstehen.

Offen ist zudem der aktuelle Gesundheitszustand von Sané. Der Offensivspieler hatte sich am vergangenen Sonntag im englischen Supercup zwischen Manchester und dem FC Liverpool verletzt. "Der erste Eindruck war nicht gut, aber ich glaube, es ist nicht schlimm", hatte Manchester-Trainer Pep Guardiola unmittelbar nach dem Spiel gesagt. Bis heute gibt es aber noch keine offizielle Stellungnahme der Engländer zur Schwere der Sané-Verletzung.

Das Transferfenster in England schließt an diesem Donnerstag. Bis dahin müssten die Bayern also handeln. Die Spekulationen um eine mögliche Ablösesumme für Sané haben mittlerweile die 150-Millionen-Grenze erreicht.