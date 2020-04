FC Bayern: Alphonso Davies verlängert bis 2025

Beide Seiten verständigten sich auf eine Verlängerung des ursprünglich bis Juni 2023 laufenden Vertrags für weitere zwei Jahre bis zum 30. Juni 2025. Der in einem ghanaischen Flüchtlingslager geborene 19-Jährige war im Herbst 2018 für nur zehn Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps zum deutschen Rekordmeister gewechselt und hat sich zwischenzeitlich einen Stammplatz erkämpft. In der laufenden Saison kam er in bisher 25 Partien auf 21 Einsätze und erzielte ein Tor.

"Alphonso hat beim FC Bayern eine sehr gute Entwicklung genommen. Er hat sich diese Vertragsverlängerung mit seinen überzeugenden Leistungen verdient", erklärte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, der findet: "Er begeistert unsere Fans nicht nur mit seiner Spielweise, sondern auch mit seiner Art neben dem Platz.“