FC Bayern: 60. Todestag von Kurt Landauer

Wiedersehen im Exil

Landauer selbst konnte sich nur schwer schützen. Nach der Reichsprogromnacht, am 9. November 1938, wurde Landauer für mehrere Wochen im Konzentrationslager Dachau eingesperrt. Landauer kam frei und konnte in die Schweiz flüchten, musste allerdings seine Familie zurücklassen. Drei seiner fünf Geschwister wurden in Konzentrationslagern ermordet.

Im Exil trafen Präsident und Verein fünf Jahre später aufeinander. Bei einem Freundschaftsspiel in Genf saß Landauer auf der Tribüne. Die Spieler begrüßten ihn, rannten in seine Richtung. Doch ein direktes Aufeinandertreffen wurde von der mitgereisten Gestapo verhindert.

FC Bayern statt USA

Nach dem zweiten Weltkrieg wollte Landauer eigentlich Europa verlassen, mit dem Schiff in die USA übersiedeln. Das Ticket hatte er schon. Doch bei seiner Reise kam er noch einmal nach München - und entschied, zu bleiben und den FC Bayern ein zweites Mal aufzubauen. Am 21.12.1961 starb er in München.

Landauer stand früh für das, wofür der FC Bayern noch heute steht. Eine internationale Ausrichtung, Jugendförderung, ein ansehnlicher Fußball. Und dennoch geriet Landauer nach seinem Tod immer weiter in Vergessenheit. Die Benennung des Kurt-Landauer-Weges war ein erster Schritt hinaus aus dem Schatten der Zeit.

"Der FC Bayern und ich gehören nun mal zusammen"

Richtig aufmerksam wurde der deutsche Fußball wieder auf den Mann, der den FC Bayern geprägt hat, 2015. Die Schickeria München hatte mit einer riesigen Choreografie den ehemaligen Präsidenten geehrt. "Der FC Bayern und ich gehören nun einmal zusammen" stand auf einem gigantischen Banner unter dem ein Bild Landauers ausgerollt wurde. Die Aktion wurde mit dem renommierten Julius-Hirsch-Preis des DFB ausgezeichnet.

Mittlerweile ist Landauer wieder präsent beim FC Bayern. In den Köpfen der Fans und auf dem Vereinsgelände. "„Kurt Landauer war einer der größten, vielleicht der größte Präsident des FC Bayern", sagte Uli Hoeneß. Am Trainingsgelände an der Säbenerstraße 51 steht eine Statue des Präsident, der nicht mehr in Vergessenheit geraten soll.