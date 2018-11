FC Bayern: 5:1 dank "Robben-Move" und Lewas Köpfchen

Robben tanzt Benfica-Abwehr zweimal aus

Nach einer nervösen Anfangsphase war es Robben, der sich in der 13. Minute als erster ein Herz fasste: Auf dem rechten Flügel ließ der Niederländer gleich vier Gegenspieler stehen und zirkelte den Ball wild entschlossen und in der ihm eigenen Manier zur 1:0-Führung in den Winkel. Ein Sahne-Tor wie aus dem Nichts.

Die nötige Sicherheit gab der Treffer der Mannschaft zunächst nicht. In der 23. Minute musste Manuel Neuer weit vor seinem Strafraum für seine überlaufenen Innenverteidiger klären. Die Benfica-Abwehr machte aber ebenfalls keinen sicheren Eindruck. Und so kamen die Bayern durch Robert Lewandowski (23.) und Arjen Robben (26.) zu weiteren Chancen. In der 30. Minute war es dann erneut der 34-jährige "Oldie", der nach schönem schnellen Direktspiel durchs Mittelfeld in Szene gesetzt wurde, erneut seinen "Move" zeigte und auf 2:0 erhöhte: Körpertäuschung, Ball nach links vorgelegt und dann mit Schmackes unhaltbar in die Maschen.