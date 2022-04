FC Bayern: 15 Spielerinnen für WM-Qualifikationsspiele nominiert

In der WM-Qualifikation spielt die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft am Samstagnachmittag in Bielefeld gegen Portugal (ab 16.10 Uhr, live in der ARD). Am Dienstagnachmittag treffen die DFB-Frauen auf Serbien. Sechs Spielerinnen vom FC Bayern München wurden von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominiert. Neun weitere Bayern-Frauen reisten zu ihren Auswahlteams, die ebenfalls um die Tickets für die WM 2023 kämpfen.

Dallmann reist nach Corona-Infektion an

Mit Bayern-Kapitänin Lina Magull, Giulia Gwinn, Klara Bühl und Lea Schüller trainierten bereits vier Münchnerinnen mit der deutschen Nationalmannschaft. Mittelfeldspielerin Linda Dallmann reiste heute nach überstandener Corona-Infektion nach. Noch offen ist die Nachreise der ebenfalls nominierten, jedoch Corona-positiv getesteten Verteidigerin Maximiliane Rall.

DFB-Team aktuell Gruppenerster

Im Duell in Serbien kommt es zum Wiedersehen mit Bayern-Kollegin Jovana Damnjanović, die im Aufgebot der serbischen Nationalmannschaft steht und mit ihren Landsfrauen zudem gegen Israel spielt. Während für die deutsche Mannschaft mit 18 Punkten als Erster der Gruppe H die WM-Qualifikation in greifbarer Nähe ist, muss Serbien als Drittplatzierter (12 Punkte) hinter Portugal (13 Punkte) zwingend Zählbares einfahren, um die Playoffs zu erreichen.

Beerensteyn im niederländischen Aufgebot

Karólína Vilhjálmsdóttir, Glódís Viggósdóttir und Cecilía Rúnarsdóttir reisen mit Island nach Belarus und treten fünf Tage später gegen Tschechien an. Als Gruppenzweiter fehlen den Isländerinnen nur zwei Punkte auf Tabellenführer Niederlande, für welchen Bayern-Spielerin Lineth Beerensteyn in der WM-Qualifikation gegen Zypern und danach in einem Freundschaftsspiel gegen Südafrika im Einsatz ist.

Bayern-Duo tritt für Österreich an

Sarah Zadrazil und Carina Wenninger stehen wieder im Aufgebot des ÖFB-Teams. Österreich spielt als aktueller Tabellenzweiter gegen Nordirland und Lettland. Hanna Glas machte sich zur schwedischen Auswahl auf. Die Abwehrspielerin trifft mit ihrer Nationalelf auf Georgien und empfängt danach Irland. Viviane Asseyi wurde für die Équipe Tricolore nominiert: Frankreich spielt in Wales sowie daheim gegen Slowenien. Sowohl das französische als auch das schwedische Team stehen in ihren Gruppen auf Rang eins.

DFB lädt ukrainische Flüchtlinge ein

Der DFB lädt zum Samstagsspiel geflüchtete Menschen aus der Ukraine ein. Wie der Verband mitteilte, werden für die Partie gegen Portugal 350 Freikarten zur Verfügung gestellt. Die Tickets werden in Kooperation mit Arminia Bielefeld und dem Arbeiter-Samariter-Bund Ostwestfalen-Lippe verteilt.

"Der Krieg in der Ukraine und das unermessliche Leid der Menschen dort sind natürlich auch bei uns innerhalb des Teams ein großes Thema. Das bewegt uns sehr und macht uns alle fassungslos. Wir hoffen, dass wir den geflüchteten Menschen mit der Einladung ins Stadion wenigstens für eine begrenzte Zeit ein wenig Ablenkung und Freude schenken können." Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg